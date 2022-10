Finans Dansker er vagthund for eurozonens største banker

Thomas Broeng Jørgensen er vicegeneraldirektør i ECB’s banktilsyn, hvor han har arbejdet siden 2014 og nu er den klart højest placerede dansker. Foto: Brage Borup

David Bentow 07. okt. 2022 KL. 21:00 Gem til senere

Der er under 20 danskere blandt de 4800 medarbejdere i Den Europæiske Centralbank. Men én af dem sidder med ansvaret for at føre tilsyn med de absolut største banker i euroområdet