Danske banker stort set alene om at lade private kunder betale negative indlånsrenter

Nu vil også Danske Bank sænke grænsen for, hvornår privatkunder skal betale negative indlånsrenter. Dog kun i Danmark, men ikke i Norge, Sverige eller Finland. Danmark går nemlig enegang, når det handler om at lade privatkunder betale

