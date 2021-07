I 2023 skal Danske Bank have ydet grøn finansiering for 300 mia. kr. Den nye målsætning er mere retvisende, siger bankekspert

Danske Bank har nået sin målsætning for grøn finansiering to år før tid og hæver derfor barren for sig selv. Sidste år præsenterede banken sin bæredygtighedsstrategi frem mod 2023, og her lød det b...