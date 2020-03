Eksklusivt for kunder

Danske Bank vil have sine aktionærer til at blive hjemme og i stedet følge generalforsamlingen på nettet.

Opdateret 10:32: Coronavirussen får nu konsekvenser for Danske Banks generalforsamling den 17. marts i KB Hallen.Banken opfordrer nemlig samtlige aktionærer til at blive hjemme og i stedet følge me...