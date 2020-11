Danske Banks topchef mener, at bankens møgsager de seneste år har kostet vækst, som banken ellers kunne have haft

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Danske Bank havde i tredje kvartal samlede indtægter på 10,5 mia. kr. Det er kun 3,5 pct. mindre, end banken havde i indtægter for to år siden i slutningen af 2018, på trods af at banken siden har ...