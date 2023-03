Finans Centralbanker genindfører vigtigt værktøj fra finanskrisen

Federal Reserve åbner nu sluserne for at blandt andre ECB kan få adgang til dollar på daglig basis. Det er et værktøj, der både blev brugt under den globale finanskrise, og i de første måneder af coronapandemien

Federal Reserve har søndag aften igen åbnet sluserne for international adgang til dollar. Det er før kun sket under den globale finanskrise og i begyndelsen af corona-pandemien. Arkivfoto: Jason Reed/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix