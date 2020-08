Efter en lang karriere forlod Bent Naur finanssektoren endeligt i maj: “I mine mange år har jeg altid erfaret, at selverkendelse er det sidste, man mister. Når man begynder at falde af, så falder evnen til at erkende sin egen situation endnu mere af”

I 25 år stod Bent Naur i spidsen for Ringkjøbing Landbobank. I maj forlod han bestyrelsen i Finansiel Stabilitet og dermed finanssektoren. Helt sluppet er banken dog ikke, for landbobankens aktier fungerer som pensionsopsparingen: “Så kommer jeg ikke til at lide af misundelse over, hvor godt de gør det”

