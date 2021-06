Ny boligejere kan få svært ved at betale deres dyre gæld af, hvis afdragsfriheden indskrænkes, vurderer organisation

Skal man låne mere end 60 pct. af sin nye drømmeboligs værdi, skal man ikke have mulighed for at låne afdragsfrit. I hvert fald ikke hvis det står til Det Systemiske Risikoråd, der for regeringen h...