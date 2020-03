Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Bankerne har givet fælles håndslag på, at de vil genoverveje udbytterne til aktionærerne. Her er bankernes individuelle udmeldinger

I en fælles erklæring med regeringen har bankernes interesseorganisation Finans Danmark lovet, at alle banker vil genoverveje deres udbytter og aktietilbagekøb.Børsen giver her overblikket over, hv...