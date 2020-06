Bankerne har lovet at droppe udbytter under coronakrisen. Men et fortsat udbyttestop kan gøre det svært for bankerne at rejse kapital

Bankerne har i starten af krisen givet politikerne og resten af samfundet håndslag på at droppe udbyttebetalinger og aktietilbagekøb, så man kunne understøtte udlån til danskerne og erhvervslivet, ...