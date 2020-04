Topchef i landets sjette største bank: “Det her er en sort svane, der brager ind i muren med 280 km i timen”

Der er et splitsekund hver morgen, når Karen Frøsig vågner, at hun tænker, alting er ved det gamle. Verden er normal. Og så kommer hun i tanke om, at det er den ikke.

Det giver udfordringer for den adm. direktør i Sydbank, der har en særlig følelse for Dan Turéll-citatet “Mest af alt holder jeg af hverdagen” fra hans Hyldest til hverdagen. Sagen kort Topchef i en krisetid Corona-pandemien har hurtigt ændret hverdagen for os alle.

I en tid hvor de færreste ved, hvordan historien ender, stiller Børsen skarpt på topcheferne i finanssektoren, der tydeligt husker, hvordan krisen ramte sidste gang.

De fortæller om deres bekymringer, beslutninger og betragtninger fra et nu anderledes arbejdsliv, hvor fremtidsudsigterne er usikre, og man må tage en dag ad gangen.

For det er sådan, hun har det, fortæller hun. Og derfor har det også en stor betydning for hende, at hverdagen grundet coronapandemien for en stund har ændret sig radikalt.

“Derfor tænker jeg også, at det lige nu handler om, at vi skal have skabt os en ny hverdag, så vi kan holde ud at være i det,” siger direktøren med en grad af optimisme i stemmen.

Nogle ting har dog ikke ændret sig. Mens størstedelen af danskerne er sendt hjem fra arbejde, indtil hvad der lige nu hedder efter påsken, møder Karen Frøsig fortsat ind på sit kontor i hovedkontoret i Aabenraa. Næsten hver dag.

Det gør hun, fordi der er mange centrale funktioner i banken, der fortsat opererer derfra, og hun mener, at det er vigtigt for hende som topchef at være tæt på.

Selvom køreturen til banken er den samme, er atmosfæren i huset en helt anden. Før nogen af os talte om corona flere gange dagligt, plejede 600-700 mennesker at betræde gangene i Aabenraa. Men plejer eksisterer ikke længere. Nu er det maksimalt 200 medarbejdere, der befinder sig i bygningen sammen med Karen Frøsig

De mennesker, der ikke kan findes i hovedkontoret, taler hun med via telefon, skype eller på mail.

Renteuro

I sidste uge oplevede realkreditobligationerne et voldsomt værditab, som ikke er set meget, meget længe. Det betød konkret, at boligrenten, der aldrig tidligere har været så lav, blev sendt pludseligt op.

Mandag kunne man som boligkunde have fået et 30-årigt realkreditlån med en rente på 0,5 pct. Da kalenderen sagde torsdag, ville lånet have en rente på 2 pct.

“Det er længe siden, vi har set den type rentebevægelse,” konstaterer Karen Frøsig.

Og i den situation var det godt, at hun var i huset.

“Det er jo ikke som en bombe, der eksploderer. Men det er selvfølgelig en situation, jeg hører om meget tidligt, og så er jeg nede og snakke med dem. Min rolle i den sammenhæng er at være med til at holde roen på,” fortæller direktøren med henvisning til bankens Markets-afdeling, hvor de personer, der foretager handler i markedet, sidder.

Mere kan hun ikke gøre. For der er desværre ikke meget, hun kan gøre i sådan en situation, forklarer hun.

“Der er ting, man kan reparere med det samme. Og så er der andre ting, hvor det handler om at holde hånden rolig. Tale med de mennesker, der sidder med tingene,” siger hun og uddyber:

“Det er enormt stressende, når noget, du er i gang med, går helt galt. Særligt, hvis du ikke kan gøre noget ved det. Medarbejderne gør det jo så godt, de kan. Så jo mere, vi kan holde ro på, jo bedre kan folk passe deres arbejde.”

Mennesker tilpasser sig

Og det gør de. Sydbanks medarbejdere. De passer deres arbejde, fortæller direktøren. Generelt glider dagene roligt fremad på trods af de åbenlyse problemer, verden står i.

“Det er ikke, fordi jeg står med åben mund. Men jeg er overrasket over, hvor godt folk tager det. Hvor dygtige mennesker er til at tilpasse sig situationen, få noget godt ud af den og alligevel præstere noget,” siger Karen Frøsig og påpeger, at det er det, hun mener med at finde hverdagen i en ekstraordinær situation.

“Banken står faktisk. Folk er glade, de vil gerne gøre en indsats, fordi det er deres arbejdsplads. De har gode kolleger, og så finder de en måde at gøre det på.”

Karen Frøsig kunne godt have været bange for, at en pandemi som denne ville gøre folk bange, og at resultatet af den frygt ville sætte en stopper for al energi og overskud til at arbejde.

“Men mennesker er fantastiske på det punkt. Jeg er så glad, når jeg ser, det sker. Og jeg kan høre gode historier om nye kunder og folk, man har hjulpet med et behov eller problem, de havde. Det er jo dejligt.”

Men sundhedskrisen har også en naturlig slagside. "Da de vælger at lukke landet ned, bliver man jo virkelig skræmt. Det har jeg aldrig prøvet. Det har jeg ikke,” siger Karen Frøsig og holder en lang pause.

“Det er der ikke nogen af os, der rigtig har. Du skal jo tilbage til krigen, før folk har prøvet sådan noget her. Og hvis nogen har været noget som helst i tvivl om seriøsiteten af covid-19, så er det jo i hvert fald ovre der.”

Hverdagen i forandring

Udover seriøsitet har nedlukningen af Danmark også først et utal af forandringer med sig. Karen Frøsig oplever det konkret ved, at mødekalenderen er tømt for fysisk interaktion. At hun spiser noget andet til frokost. Og at hun generelt beskæftiger sig med helt andre ting end tiden normalt fyldes ud med.

“For mig er det en balance mellem at sikre medarbejdernes sundhed, tryghed, sikkerhed, sikre, at vi er tilgængelige for kunderne, der kan have brug for os, og opretholde en nogenlunde fornuftig drift i banken. Det er den balance, man skal finde,” forklarer hun.

Det kan se ud, som om hendes rolle som adm. direktør lige nu tager en drejning. I ordinære tider passer chefer og områdedirektører stort set sig selv. De ved, hvordan de hver især skal gribe dagens opgaver og udfordringer an.

Det gør de selvfølgelig stadigvæk.

“Jeg ved jo, at jeg har en masse dygtige folk under mig, men lige pludseligt bliver det mere vigtigt for mig at sikre mig, at de har det godt. At de er godt i situationen.”

Direktørrollen fremstår udefra pludseligt mere som en altomfavnende moder eller fader, der skal sikre sig, at ungerne har de bedste forudsætninger for at gebærde sig i livet.

Analysen er ikke helt galt afmarcheret. Karen Frøsig formulerer det således:

“Nu har vi faktisk haft ti gode år. Jeg synes, vi har konsolideret os. Det er jo nu, hvor krisen kommer, at vi skal vise, at vi har gjort det godt nok. Det er ligesom at have børn. Den dag de flytter hjemmefra, skal du se, om du har opdraget dem godt nok. Du ved det ikke før da.”

Banken er velpolstret – men

Derfor – eller måske alligevel – er hun ikke decideret nervøs for Sydbank som bank.

“Jeg føler, at jeg sammen med mine kolleger her i banken har fået polstret banken godt. Vi kommer ikke igennem uden skræmmer. Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Vi kommer alle sammen til at mærke det her. Men jeg tænker også, at vi har gjort mange gode ting,” understreger Karen Frøsig.

Hun pointerer, at kapitalen er i orden. At man har lært betydningen af likviditet. At Sydbank har arbejdet med sin kreditbog og fået styr på kreditpolitikkerne – ikke bare for bankens skyld, men også for kunderne.

Indtil nu har krisen ifølge direktøren vist sig i voldsom markedsuro, der påvirker fondsbeholdningen. Næste bølge bliver virksomheder, der lider, hvilket uden tvivl vil føre kredittab med sig for Sydbank.

“Selvfølgelig ved vi allerede noget nu. Men der er ingen af os, der kender det fulde omfang af det her endnu. Men vi har da en indsigt i, hvilke virksomheder der umiddelbart bliver ramt, ja,” fortæller Karen Frøsig.

Har I allerede nu fat i de virksomheder?

“Vi ringer selvfølgelig til vores kunder og spørger, hvordan det går. Vi er i dialog med dem. Det handler om at kende vores virksomheder, og det gør vi jo.”

Og så er der privatkunderne, der populært sagt bliver ramt, når de bliver skilt, eller når de bliver arbejdsløse. Arbejdsløsheden stiger i øjeblikket, men overordnet er Sydbank-direktøren ikke bekymret.

“Man skal også have sin kontante hat på. Vi har haft ti rigtig gode år. Bankerne er væsentligt bedre kapitaliseret i dag, end de var tidligere. Derfor har vi også langt mere modstandskraft. Men det har erhvervslivet også, og det har privatkunderne faktisk også.”

Det er ikke en finanskrise – endnu

Karen Frøsig trådte ind i Sydbanks direktion lige inden sommeren 2008. Det årstal må uden undtagelse ringe en klokke hos alle i finanssektoren, men nok også hos alle andre, der var gamle nok til at forstå verden omkring sig på det tidspunkt.

I 2010 overtog hun posten som adm. direktør fra den garvede Carsten Andersen, der fik jobbet i 1982.

“Krisen var anderledes. Jeg var jo helt ny. Jeg var med i direktionen, jeg var med i mange ting, men jeg følte – måske fordi jeg var ny, og fordi jeg var ikke adm. direktør – at jeg havde nogle at støtte mig til og lære af. Og der havde jeg en meget erfaren chef i Carsten dengang.”

Er ansvarsfølelsen en anden i dag?

“Jeg er fuldt ud bevidst om, at det her er mit ansvar. Det kan jeg love dig.”

Men det er ikke kun Karen Frøsigs niveau af ansvar, der er anderledes. Det var den økonomiske krise også.

“Finanskrisen var jo bankernes likviditet, der frøs til. Og det er der ikke tale om her. Her er det mere kunderne, der bliver bange for deres virksomhed eller deres velfærd. Så i dag har vi ikke en finanskrise, det er en økonomisk krise.”

Alligevel har hun svært ved at sige, hvad forskellen er på de to kriser. For der er ingen, der ved det endnu.

“Det kommer an på, om nedlukningen fortsætter. Hvis der går lang tid, kan det sætte dybe spor. Og så kan den her sundhedskrise udvikle sig til en økonomisk krise, som kan udvikle sig til en finanskrise.”

Usikkerheden er det værste

Og det er kernen i den udfordring, Sydbank, andre banker og virksomheder og mennesker verden over lige nu står over for.

For Karen Frøsig kommer det konkret til udtryk i, at hun ikke ved, hvorvidt coronapandemien også vil sætte spor i regnskabet for 2021 eller 2022.

“Hvis du læser en hver seriøs avis, kan du se, at der er rigtig mange med stor økonomisk indsigt, der sætter spørgsmålstegn ved, hvor dyb krisen bliver. Gør man det på den rigtige måde, går man langt nok, går man for langt? Alt er til debat. Og det er, fordi ingen af os ved det. Vi ved ikke, hvor dybt det bliver, og hvor lang tid det vil tage.”

Og det er ikke kun Danmark, der lider. Lande omkring Danmark lider også. Det afføder mange store spørgsmål, konstaterer direktøren.

Bekymrer usikkerhederne dig, eller er det blot et vilkår ved at tage del i økonomien?

“Det er begge dele. Det er et vilkår uanset, om jeg bekymrer mig eller ej. Man har bare ikke rådighed over det. Og så er der nogen, der siger, at det, man ikke kan ændre på, skal man ikke bekymre sig om. Men det kan man jo ikke lade være med.”

Så det gør hun alligevel.

“Usikkerhed er noget af det allerværste. Og den kan vi ikke blive fri for lige nu, for vi ved simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske. Først troede vi, det bare var en influenza, og nu hører man frygtelige historier fra andre lande. Den usikkerhed må vi kigge på. Jeg kan ikke ændre kreditbogen nu. Der er ikke ret mange ting, jeg kan ændre på. Men jeg kan forsøge at tænke scenarier igennem allerede nu og prøve at lægge planer, så godt jeg nu kan.”