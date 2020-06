Eksklusivt for kunder

En uge efter at to mænd fik blev idømt straksdomme for hvidvask, er sagens formodede bagmænd blevet anholdt.

To formodede bagmænd i en større sag om omfattende moms- og skattesvig og hvidvask er torsdag blevet anholdt af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – også kalde...