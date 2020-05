Tre små banker er igen at finde nederst på Bankresearchs årlige liste over de mest truede banker. Men selv her er man relativt godt polstret til at klare krisen

Merkur Andelskasse og Salling Bank tager endnu en gang to af de nederste placeringer på den årlige risikovurdering fra Bankresearch over de mest udsatte banker, i finansmunde også kaldet “dødsliste...