Der kan på sigt blive tale om en fusion af Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank. For nu skal banken dog drives selvstændigt

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Arbejdernes Landsbank (AL) er gået i gang med at hente de penge, der skal bruges til at købe to store aktieklumper i Vestjysk Bank af AP Pension og Nykredit.Det fremgår af en meddelelse offentliggj...