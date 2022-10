Finans Krav til bæredygtighed spænder ben for grøn fond

For at være sikre på at leve op til EU-regler ændrer AP Pension på sit bæredygtige produkt

AP Pension ændrer nu klassificeringen af et bæredygtigt produkt, da man frygter ikke at kunne leve op til kravene i reguleringen omkring artikel 9-fonde. De ændrer klassificeringen i en periode, da de håber, at kunne leve op til kravene senere hen. På billedet ses Anna Maria Fibla Møller, chef for bæredygtige investeringer i pensionsselskabet. Foto: Simon Fals