Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Analytiker i Jyske Bank mener ikke, at den økonomiske usikkerhed som følge af coronavirus kan retfærdiggøre, at Tryg-aktien siden sin toppen 22. januar er faldet over 25 pct.

Aktiemarkederne har taget store kursdyk de seneste par uger som følge af det globale udbrud af coronavirus (covid-19), og også Tryg-aktien er dalet fra ellers høje tinner.Men ifølge analytiker i Jy...