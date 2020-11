Analytiker om tilsynsreaktion på Tryg-udbytte: “Bankerne kommer ikke til at gøre noget, og nu må vi se, om der er forsikringsselskaber, der stadig tør oven på Finanstilsynets reaktion”

På trods af en klokkeklar anbefaling fra både danske myndigheder og EU-myndigheder om ikke at udbetale udbytte, så har Trygs bestyrelse valgt at udbetale 1,6 mia. kr. til aktionærerne på torsdag

Eksklusivt for kunder

Tryg har mandag meddelt, at selskabet på torsdag udbetaler 1,6 mia. kr. i udbytte for de første tre kvartaler af 2020, men selskabet skal nu stå skoleret for Finanstilsynet, og det afskrækker reste...