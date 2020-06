Eksklusivt for kunder

Danske Bank har i dag afskediget 63 medarbejdere. Men det bliver ikke sidste fyringsrunde i banken, vurderer analytiker

Danske Bank meddelte i dag, at banken har besluttet at nedlægge 156 stillinger i banken. Et flertal af de berørte medarbejdere har fået andet arbejde i banken, men 63 medarbejdere opsiges.CitatDet ...