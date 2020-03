Analyse: Hvorfor har Danmarks banker lånt 106 milliarder i Nationalbanken på en uge?

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Alene i sidste uge har de danske banker lånt i alt 106 mia. kr. i Nationalbanken, efter i flere år stort set ikke at have lånt en krone. Men bankernes behov for de mange mia. er ikke indlysende

I løbet af en uge har de danske banker lånt næsten 106 mia. kr. i Nationalbanken. Et enormt beløb. Til sammenligning er Jyske Banks almindelige bankudlån på 102,1 mia. kr.Forrige fredag kunne banke...