Analyse: Erhvervsminister i usædvanlig kritik af Danske Bank på grund af højere udbetalingskrav ved boligkøb

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har valgt offentligt at kritisere Danske Bank for at banken fordobler udbetalingskravet ved boligkøb. Det er en usædvanlig udmelding, men Danske Banks egen kommunikation virker også besynderlig

Det er svært at mindes, hvornår en minister offentligt har kritiseret en specifik privat virksomhed for en fuldt lovlig forretningsmæssig disposition.Men det var præcis, hvad erhvervsminister Simon...