Finans Alm. Brand har fundet nyt guldæg: Investorer kvitterer med kursløft

Rasmus Werner Nielsen, der er adm. direktør i Alm. Brand Group, stod i spidsen for købet af Codan, der blev gennemført i april 2022. Arkivfoto: Jonas Pryner Andersen

Amanda Sigrid Hallum Bendtsen 17. aug. 2023 KL. 11.16

Bilforsikringer er en kæp i hjulet for Alm. Brand, men et nyt guldæg sikrer topchefen et rekordresultat