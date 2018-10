Fares Fares: Det går ikke at tænke "ok, nu laver jeg lige en film fordi det er gode penge"

"Det skal være tydelige høretelefoner, som folk kan få øje på"

"Da jeg kunne arbejde som skuespiller på fuld tid som 24-25-årig følte jeg,

at jeg kunne kalde mig skuespiller"



H an har svært ved at huske, hvor ofte det egentlig skete, men – afhængigt af våbenhviler – måske en gang om måneden, at alarmen lød, og han måtte med sine forældre og fem søskende i beskyttelsesrummet. Fares Fares og hans familie måtte nogle gange tilbringe fire-fem dage ad gangen under jorden, mens de kunne høre borgerkrigen larme udenfor. Men når han i dag fortæller om opvæksten i et krigshærget Libanon, udstråler han noget usentimentalt og konstaterende, og en psykolog vil formentlig lede forgæves efter et traume hos den i dag 45-årige skuespiller. Drengen Fares spillede skak, byggede huler og legede med de andre børn, mens han ventede på, at krigen, i et stykke tid, skulle tillade, at han igen kunne komme frem fra skjulet og have en mere normal dagligdag.Heller ikke i dag ligner Fares Fares en mand, der lader sig gå på af modgang. Om det er en barndom midt i en krig, fem afslag på at komme ind på teaterskolen eller at skulle lære sproget og kulturen i et nyt hjemland, fremstår han som kolleger i filmbranchen har beskrevet ham. Fares er ham, der gerne laver kaffe til de andre og i det hele taget er med til at skabe en god stemning på et filmset. En alfahan er han blevet kaldt af Nikolaj Lie Kaas, der er hans medspiller i de fire film om Afdeling Q baseret på Jussi Adler-Olsens kriminalromaner om den syriskfødte Assad og hans makker Carl Mørck. Men Fares Fares er ikke alfahan i betydningen brysk eller dominerende. Han er blot en mand, der ikke føler, han skal leve op til nogen eller noget, udover sine egne forventninger.Nu sidder han i et hjørne på en kaffebar i København og fortæller sin historie. Om bomberne i Libanon, mødet med Sverige, troen på succes i en usikker branche og hans insisteren på at tjene sine penge på en måde, han kan stå inde for – også når Hollywood ringer med store tilbud.Fares Fares nøjes med at drikke vand, selvom han egentlig godt kunne bruge en dosis koffein. Dagene i København går med at lancere "Journal 64", hvor han for fjerde og sidste gang spiller politimanden Assad. I morges var han i Go' Morgen Danmark, senere var der timelang fotografering, inden dagen fortsætter med interviews og først slutter sent med optagelser til Natholdet på TV 2, hvor Fares Fares skal være gæst sammen med Nikolaj Lie Kaas.Fares Fares formår at sige ting ærligt og usentimentalt på en måde, der fremstår befriende frem for konfrontatorisk, også når han fortæller, hvordan han har det med al opmærksomheden."Det er en rolle, jeg spiller, når vi sidder her, og jeg skal tale om mig selv. Det er en del af jobbet, og jeg gør det gerne, for det kan være, at nogen gerne vil læse det og måske blive interesserede i at se filmen, men jeg vil da hellere drikke en kop te med min kæreste derhjemme, kan jeg love dig."Det er en holdning til medier og fans, han formentlig deler med de fleste kendte skuespillere, men som færre har mod til at udtrykke så direkte."Man skal have respekt for den del af jobbet som skuespiller og offentlig person," fortsætter han."Men det skal ikke være hele tiden. Der er dage, hvor jeg har hovedpine og bare hurtigt tager noget tøj på og går ned og køber ind. Det er dejligt, når folk siger noget ganske kort om, at 'hey, det var en god film', men hvis nogen f.eks. bliver hængende og bliver ved med at tale, selvom jeg er sammen med nogle venner, kan det være svært. Der er også nogen, der bare står og griner foran mig og ikke ved, hvad de skal sige. Jeg tænker 'så sig dog noget'," siger Fares med et smil.Er der dage, hvor du ikke har lyst til at gå udenfor?"Absolut. Når jeg går på gaden, hjælper det meget at høre musik, så folk ikke henvender sig, men det skal være tydelige høretelefoner, som folk kan få øje på," siger han med et grin."Det er umuligt at vide, hvad man går ind til i den kendiskultur vi har i dag, når man ikke har prøvet det før. Nogen siger, "du har selv valgt opmærksomheden, når du er skuespiller", men undskyld mig, det var ikke det, jeg tænkte på, da jeg begyndte at spille teater. Det var af kærlighed til faget."Trods de tre første Afdeling Q-film, der er set af 2,2 mio. danskere, er opmærksomheden klart størst i Sverige, hvor han er kendt for mange andre roller og derfor giver større udslag på skalaen for berømmelse. Det hele begyndte i 2000, da han medvirkede i lavbudgetkomedien "Jalla! Jalla!".Filmen er instrueret af hans bror Josef, og Fares spiller den unge indvandrer Roro, der mod sin vilje skal giftes med en pige, familien har valgt. "Jalla! Jalla"' blev set af knap 800.000 svenskere og blev også godt modtaget i udlandet. Fra den ene dag til den anden vidste Sverige, hvem Fares Fares var.Siden fulgte mere succes bl.a. med komedierne "Kopps" (2003),"Bang Bang Orangutang" (2005) og "Snabba Cash" (2010), inden det for alvor tog fart med udenlandske produktioner. I 2012 spillede han CIA-agent i "Zero Dark Thirty" om jagten på Osama bin Laden, i 2014 medvirkede han i filmatiseringen af spændingsromanen "Barn nr. 44", og i år kan man se ham i den meget omtalte HBO-serie "Westworld". Blandt meget andet. Verden har fået øje på Fares Fares, men det var der ikke noget der tydede på, da en ung Fares for første gang tog kontakt til et skuespillermiljø. Og blev skræmt fra vid og sans.Fares Fares var to år gammel, da borgerkrigen brød ud i Libanon. Gennem årene forsøgte familien fire gange at komme til Sverige, hvor der boede en faster, som fortalte om gode jobmuligheder og en bedre fremtid. Én gang nåede familien så langt som til Danmark, og en anden gang til Norge, inden de blev sendt tilbage.Da det gik op for den 14-årige Fares, at der skulle gøres et femte forsøg, ville han ikke med. Han havde sine venner og havde om ikke vænnet sig til, så accepteret at leve med turene i beskyttelsesrummet. Men i femte forsøg lykkedes det at komme frem og få lov til at blive.Var der noget, du undrede dig over, da I kom til Sverige?"Det var ikke så anderledes igen. Jeg kommer fra en kristen familie, jeg er ikke troende i dag, men det var mest klimaet, der var anderledes. Og de andre unge hørte musik, jeg ikke kendte, f.eks. Depeche Mode og U2, og de gik i anderledes tøj."Fares Fares opsnappede de små detaljer, som gjorde, at han hurtigt kunne passe ind i det nye ungdomsmiljø. At man som 14-årig dreng ikke skulle sidde med benene over kors, for så blev man kaldt bøsse. At han ikke skulle være for høflig over for lærerne, som han ellers havde lært det i Libanon. At der var eksotiske sportsgrene som innebandy. Og så lærte han sig sproget hurtigt. Efter tre måneder kunne han kommunikere på svensk.En dag foreslog en lærer, at Fares Fares skulle være med i en teatergruppe. Uden rigtigt at vide, hvad han skulle forvente, mødte han op en aften. Han trådte ind i lokalet og så sig omkring. En masse mennesker løb rundt på kryds og tværs og krammede hinanden. Det var for meget, for voldsomt og for langt fra, hvad et privat menneske som den nu 15-årige dreng, syntes var noget for ham. Fares Fares var i gang med at bakke ud af lokalet, da han mærkede en hånd på sin skulder. En ung mand på hans egen alder bad ham blive."Han var glad for, at der også var en anden dreng i stedet for kun piger eller nogen, der var yngre eller ældre end ham selv. Næste gang havde jeg ikke lyst, men jeg følte ikke, jeg kunne tillade mig at blive væk, når han havde bedt mig komme. Den aften lavede vi nogle øvelser og lege, hvor vi sad i en rundkreds. Jeg kan ikke engang huske præcist, hvad vi gjorde, men det var bare ..." Han stopper sig selv og puster en mundfuld luft ud."Der skete noget. Det var en følelse af this is it."Indtil den aften havde Fares Fares regnet med, at han skulle være arkitekt. Han gik på teknisk linje på gymnasiet, men han besluttede at blive skuespiller. Helt som forventet mødte han store advarsler fra alle voksne omkring ham: 'Ja ja, det er meget fint med det skuespil, men husk nu at tage en uddannelse'.Tvivlede du selv på noget tidspunkt?"Nej," svarer han hurtigt."Selvtilliden har aldrig fejlet noget. Jeg tror, det kommer fra min far. Alle vi børn har stærk selvtillid. Det har hjulpet mig meget hen ad vejen."Fares Fares er stille et øjeblik, mens han tænker tilbage på dengang, han forsøgte at komme ind på flere teaterskoler, herunder den 'fine', nemlig Sveriges svar på Den Danske Scenekunstskole, Scenskolan i Stockholm og Göteborg. De afviste ham. Fem gange."Jeg så jo anderledes ud," fortsætter han så."Da jeg begyndte med teater, var der, så vidt jeg ved, ingen andre med indvandrerbaggrund, som var i gang. Selvom Scenskolan måske kunne se, at jeg var god, kunne de ikke se, hvilke roller, jeg skulle spille. Det var først fire-fem år senere, at det blev mere blandet, og man indså, at "ok, man kan godt spille Hamlet eller alt muligt andet, uanset hvordan man ser ud."Var det irriterende at møde den holdning?"Jeg har aldrig sat mig selv i en offerrolle. Jeg konstaterede, at "ok, det er en lidt anderledes situation for mig, men hvilke andre veje er der så at gå? Så må jeg udvikle mig på den måde."'Hvad gjorde du?"Jeg kom ind på et toårigt teaterforløb et andet sted, og efter det kom jeg med i en friteater-gruppe i Göteborg. Jeg måtte gå en anden vej, og da jeg så havde etableret mig som skuespiller, kiggede Stadsteatern i Göteborg også min vej. Jeg fik arbejde der uden en 'fin' teateruddannelse. Det var bare et spørgsmål om tålmodighed, for det var en anderledes og længere vej at gå. Men det gik. Alt kan jo lade sig gøre, bare man vil det nok."Hvornår turde du sige 'jeg er skuespiller'?"I USA kan man møde nogle, der siger 'I'm an actor', og så spørger jeg 'Hvad har du lavet?' 'Well, I'm taking a class next week.' De ser anderledes på det derovre. Jeg blev betalt for at være med i teaterforestillinger i fire-fem år, inden jeg kaldte mig selv for skuespiller. Jeg følte ikke, jeg kunne kalde mig skuespiller, da jeg havde arbejdet i et halvt år på et teater og var nødt til at have andre midlertidige job for at tjene penge. Da jeg kunne arbejde som skuespiller på fuld tid som 24-25-årig følte jeg, at jeg kunne kalde mig skuespiller."Det var især efter "Snabba Cash" i 2010, at mulighederne åbnede sig i USA. I dag har han opnået, hvad mange skandinaviske skuespillere drømmer om, når han lander roller i den amerikanske filmbranche, hvor skulderklappene sidder løst, og man skal lære at 'it's great' ikke nødvendigvis betyder, at 'it's great'. Det har Fares Fares lært at navigere i og fundet sig til rette med. De manuskripter han læser i dag, er da også hovedsageligt amerikanske. De er en del af det store skakspil, som hans valg af roller udgør, og han forsøger at tænke langt frem."Det jeg vælger nu, kan påvirke de næste ti træk, så det går ikke at tænke "ok, nu laver jeg lige en film, fordi det er gode penge." Jeg har sagt nej til masser af tilbud med masser af penge i USA. Forstå mig ret, penge er rare, det synes vi alle, og man skal ikke undervurdere, at bliver man godt betalt, så kan man også bedre sige ja til at lave nogle mindre film på andre tidspunkter. Men man skal ikke gøre noget, der styres af penge. De må komme af sig selv, som følge af det, jeg laver. Man må tænke på, at karrieren er lang, og jeg forsøger at være så bred som muligt, og ikke male mig op i et hjørne. Efterhånden kommer der f.eks. ikke flere tilbud om at spille arabisk terrorist, fordi castere i branchen godt ved, at jeg siger nej. Jeg gider de ikke de endimensionelle karakterer."Efterhånden er kaffebaren blevet mere fyldt af Københavnere, der søger ly for efteråret. Tilsyneladende har ingen lagt mærke til Fares Fares, eller også lader de bare den trætte skuespiller være i fred. Fares Fares vil gerne runde af."Vi er vist kommet omkring det meste," siger han.Det er stadig et venligt tonefald, men tydeligt, at han er ved at være tom for ord om sig selv. Han håber at nå en lur i eftermiddag, inden han skal på tv i aften. Snart får han lov at tage hjem til Stockholm, hvor der er manuskripter at læse og overvejelser at gøre sig om næste træk i karrieren. Han har gjort sit job og givet Danmark et stykke af Fares Fares. Vi ved, at han glæder sig til at komme på plads i en ny større lejlighed sammen med sin kæreste. At han drikker mindst fire espressoer om morgenen, men ikke spiser morgenmad. At han kan lide computerspil, men sjældent ser tv. Og vi ved, at det meste er muligt for Fares Fares.