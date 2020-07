”Vi kunne aldrig have lavet en plan for covid. Så hvorfor laver vi planer for alt andet?”

Lektien fra corona er klar – den minutiøse planlægning med en underskov af kpi’er giver mindre og mindre mening. For med coronakrisen var beviset, at den detaljerede plan med et snuptag kan kyles i skraldespanden. Bag kongstanken står ledelsesrådgiver Mikael Trolle og bestyrelsesformand Jim Hagemann Snabe. Denne artikel er skrevet som optakt til konferencen Børsen Ledelse 2020.

Executive Eksklusivt for kunder