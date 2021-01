Telenor tilpasser ledelse til en ny fremtid: “Når vi skal være sammen på en lille skærm, så skal alting være større”

Telenor har tegnet en skarp ramme for ledere op, der skal give medarbejderen frihed til at udfolde sig under en tillidsbaseret ledelsesstil. “Vi tillader ikke anden form for ledelse,” lyder det

Executive Eksklusivt for kunder