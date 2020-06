Stigning i antallet af ligebehandlingssager

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Reglerne om forbud mod forskelsbehandling er meget komplicerede. Der er derfor rigtig mange arbejdsgivere, som overtræder reglerne uden at vide det. Så det er afgørende, at arbejdsgiverne er klar over de skrappe regler, som er på området

Siden Ligebehandlingsnævnet blev nedsat i 2009, er antallet af afgørelser fra nævnet eksploderet. Således blev der i 2009 rejst 64 afgørelser for nævnet, mens der nu ti år efter i 2019 blev rejst 3...