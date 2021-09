Ledelsesekspert ser profilskift på chefkontorerne: “Det er mennesker, der ikke er invalideret af at høre på alt vores corporate bullshit”

Vi skal i stigende omfang til at tale om talent som en holddisciplin. Derfor bliver det mindre og mindre den klassiske økonomidirektør uden social tæft, der ryger til tops. Det mener Steen Hildebrandt

Han er egentlig ikke så begejstret for ordet talent – alligevel mener han, at vi står over for et skifte i vores opfattelse af, hvilke kompetencer vi virkelig har brug for, og dermed hvilke talente...