Hun overtog et milliardunderskud og fyringer af tusindvis: “En af mine styrker er, at jeg trives midt i orkanen”

Eksklusivt for kunder

Mens coronakrisen var ved at rive TUI Nordic midt over, sagde Jessica Enbacka ja til direktørstolen. Siden da har hver dag været en ny brand. Men selvom det kan se sort ud i krisetider, mener direktøren, at krisen også giver muligheder

Det er april måned, og Jessica Enbacka står til en fodboldkamp med sin yngste tiårige søn. Pludselig ringer arbejdstelefonen, og selvom weekenden ligger forude, tager hun den. Opkaldet får hende ti...