De færreste virksomheder har en klar seniorpolitik. Derfor går de ansatte på pension, selv om de reelt ønsker at blive længere på arbejdsmarkedet. Det koster samfundet mange mia. kr.

Virksomheden Truecommerce kæmper for at holde på de ældre medarbejdere. Gennemsnitsalderen er lidt over 48 år. Går de ældste pludselig på pension, bliver virksomheden drænet for viden.“Piller man v...