Ny ferielov endelig trådt i kraft

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov endelig i kraft. Den 80 år gamle danske ferielov blev ændret blandt andet for at kunne leve op til EU’s arbejdstidsdirektiv med ret til fire ugers betalt ferie, der skal optjenes og afholdes inden for 12 måneder

