C-25-topchef vil bruge stærkt purpose til at få vækst tilbage

Hun er en af blot tre kvindelige topchefer i C25, en kemiker med et globalt afsæt, og en sydeuropæisk mor, der laver aftensmad til sine børn hver aften. Ester Baiget er den spanske outsider, der er hevet ind for at få væksten tilbage i Novozymes efter flere års stilstand. Denne artikel er skrevet som optakt til Ester Baigets møde med Niels Lunde i Børsen Executive Club d. 8. december.

Executive Eksklusivt for kunder