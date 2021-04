Hun hævede omsætningen i Philips Norden med 20 pct. på to år: ”Min far sagde altid, at man ikke kan stole på mænd med manchetknapper, for de kan ikke smøge ærmerne op”

Adm. direktør for Philips Norden Nille Klæbel besluttede, at intet i firmaet måtte stoppes af pandemien. Hvad der ikke kunne lade sig gøre, måtte ske digitalt. Det udløste stor kreativitet i den meget mangfoldige organisation

Hun indrømmer det blankt.“Ja, jeg har siddet låst inde på badeværelset for at få ro til at holde Teams-møde med min ledergruppe. En anden i gruppen har siddet i sin bil, en tredje i garagen. Det ha...