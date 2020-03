Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Legos topchef Niels B. Christiansen talte om arbejdet med at genstarte vækstmaskinen i Lego, og om sit syn på ledelse da han var gæst i Børsen Executive Club

“Selvom noget har været en succes meget længe, kan det godt være, at man skal begynde at løbe i en anden retning. På et tidspunkt voksede toplinjen ikke så meget som tidligere i Lego. Der var ikke ...