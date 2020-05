Circle K Danmark-topchef efter de første uger i coronakrisen: “Jeg har lært, at jeg skal afsætte mere tid, end jeg troede, til at kommunikere og være synlig både fysisk og virtuelt”

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

For Mette Uglebjerg, adm. direktør i Circle K Danmark, er vinterbadning en ventil fra hverdagen. Det fortæller topchefen, der har lært af coronakrisen, at hun skal sætte mere tid af til at kommunikere

Hvornår møder du om morgen?“Det afhænger af dagens dagsorden. Jeg er A-menneske, så jeg er enten på kontoret ved 7-tiden eller arbejder hjemme et par timer og kører ind, når trafikken er taget lidt...