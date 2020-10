Ny bog skal lære ledere at beherske sig i pressede situationer: “Hjernen kan blive kapret af frygt”

Ledere risikerer konstant at blive væltet omkuld af en hændelse, der lammer deres beslutsomhed. Ny bog giver dem redskaber til at bevare besindelsen, når de kommer under uforudsete pres

Executive Eksklusivt for kunder