Ciscos danske topchef gør hver medarbejder til sin egen direktør: “Du kan sidde derhjemme i din morgenkåbe og se Netflix, eller lege med dine børn i haven. Jeg går ikke op i, hvad du har lavet i løbet af dagen”

Da Carsten Videcrantz blev topchef i den danske afdeling af Cisco, blev alle medarbejderne deres egen direktør. For succes kræver tillid, og nu skal han lære som leder at have respekt for tid og ikke at se fejl, men at se evner

Executive Eksklusivt for kunder