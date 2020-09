“Jeg hverken kan eller vil adskille den, jeg er privat og på arbejde”

Timmo Andersen er global farmachef i medicinalkæmpen Boehringer Ingelheim, hvor han er i gang med et opgør med en drænende nulfejlskultur. Det vil ikke lykkes, men han skal prøve. For han kan ikke lade være

Svaret falder prompte, han behøver ikke betænkningstid. “Jeg kommer ikke til at lykkes med det. Men det skal ikke forhindre mig i at gøre det. For hvis det er det rigtige og giver mening for organi...