Han forlod en kometkarriere i Pandora for som 37-årig at blive topchef for en milliardkoncern: “Det gav mig endnu mere blod på tanden”

Som 37-årig er Mikael Kruse Jensen blevet topchef for en omsætning, der har rundet en milliard. Efter en tiårig kometkarriere i Pandora er han rykket til toppen af Boconcept, med en titel der kræver, at han lærer sig selv og sine fejl grundigt at kende – og balancerer sin energi

