Topchef i Netcompany, André Rogaczewski, vil lede med empati, men uden at være en blød leder: For han er ærlig – også selvom det er blevet misforstået som arrogance

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Hvornår møder du om morgenen? “Så sent som muligt. Jeg er det ultimative B-menneske, og jeg har i mange år presset mig selv for at møde tidligt, men jeg vil egentlig meget hellere arbejde midt om n...