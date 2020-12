Han styrer dansk flyselskab gennem coronakrisen: “Vi er ikke blevet 31 år gamle ved at give op, hver gang der kommer lidt modstand”

For Jesper Rungholm er corona blevet en kamp for at fremtidssikre livsværket, flyselskabet DAT. Loyalitet, fleksibilitet og et højt informationsniveau er redskaberne i hans krisestyring

Executive Eksklusivt for kunder