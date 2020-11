Lars Bo Jeppesen sætter integritet øverst som leder: “Jeg beskytter aldrig mine medarbejdere fra sandheden”

Det vigtigste er tillid og ærlighed, når det kommer til ledelse for Lars Bo Jeppesen, direktør i PS & E. Men han øver sig på ikke at tage over, når hans utålmodighed bliver for stor

Executive Eksklusivt for kunder