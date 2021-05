Selskabet var ved at gå i graven – nu er der få uger til børsnotering: “Et hold bliver endnu mere sammentømret, når man har stået igennem de oplevelser, hvor det gælder om overlevelse”

Anders Hartmann har stået i spidsen for Nord Investments, fra da selskabet var ved at gå i graven til den snart fuldkomne børsnoteringsproces. Én ting, har han lært, er det vigtigste for at lykkes

Executive Eksklusivt for kunder