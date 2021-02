Hun leder med en fælles mission som drivkraft: “Jeg er aldrig for fin til en opgave. Det er der ikke nogen, der er”

Som landechef i Too Good To Go har Heidi Boye fået et højere formål som naturlig ledestjerne i sit arbejde. I en missionsdrevet virksomhed er det nødvendigt, at alle kan se målet. Det skal holdes tydeligt hver dag, både gennem fejringer og fejltagelser – og gennem hende som leder

