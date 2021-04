Hun er den yngste leder i bankens historie: “Jeg har altid haft stor tiltro til egne evner – måske også lidt for meget”

Efter tre år i Sydbank blev Linette Damgaard Hansen chef. Men erfaring er ikke lig kvalitet, og hun er ikke i tvivl om, at hendes alder har skånet hende fra en bagage, der – måske – holder andre ledere nede

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Som barn drømte Linette Damgaard Hansen om at blive én af to ting: “Enten ville jeg være læge, ellers ville jeg være leder.”“Begge dele handler om at gøre en forskel. Som læge gør du virkelig en ty...