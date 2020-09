Han skal kapre de kunder, der flygtede fra Yousee: “Jeg kan ikke kun dele succeserne. Hvis vi skuffer på tallene, kan jeg ikke gemme det væk”

Mads Hein har sat sig et mål: TDC-lillebroren Hiper skal have 1000 nye kunder om måneden. Han skal sætte krogen i de kunder, der er flygtet fra Yousee, og slå kløerne i et helt nyt marked, hvor konkurrencen kun bliver større. Hurtigt

Executive Eksklusivt for kunder