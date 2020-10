Bestyrelser er blanke på dataetik og sikkerhed, advarer eksperter: “Der er ikke rejst sager mod bestyrelserne for Mærsk og William Demant for hackerangreb. Men de kan nå at komme”

Bestyrelsernes etiske og juridiske ansvar gælder også dataetik og sikkerhed. Men få kender rækkevidden af de nye teknologier. Bestyrelserne for Mærsk og Demant kan være ansvarlige for hackerangreb

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Ét er, at hackerangreb og dermed brist i datasikkerheden koster kassen i virksomhederne. Noget andet er, at bestyrelserne kan gøres ansvarlige for aktionærernes tab.Endnu har aktionærsammenslutning...