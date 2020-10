Han står i spidsen for Danmarks digitale sikkerhed: Fejl er acceptabelt – det går for alvor går galt, hvis man prøver at skjule dem

Som chef for Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste er Thomas Lund-Sørensen manden i spidsen for Danmarks digitale sikkerhed. En opgave, der kun bliver større med tiden, og hvor kriseledelse er en ting, han har lært i løb

Executive Eksklusivt for kunder