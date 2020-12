Coronakrisen har bekræftet Nordea-direktør Mads Skovlund i, at man ikke kun kan lede med rationalitet. For banken er bygget af mennesker, der har taget ansvar og fundet løsninger på problemerne – også selvom der er blevet lavet masser af fejl

Hvad er det vigtigste, du har lært om dig selv som leder under corona? “Det ramte mig virkelig hårdt at være isoleret med coronavirus i tre uger, og det har givet mig en langt større respekt for, a...