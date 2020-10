Det bedste råd bankdirektøren har fået: “Det er ikke din forretning. Du får lov til at holde nøglerne”

Det bedste ledelsesråd, Arbejdernes Landsbanks ordførende direktør, Gert Jonassen, har fået, er, at banken ikke er hans forretning. Det giver en ydmyghed over for jobbet

