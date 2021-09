Topchef dropper “absurd” målstyring: “Der er gået kpi-helvede i danske ledere. Til ingen verdens nytte”

Kpi’er handler om lederens egen usikkerhed og ikke om virksomhedens succes, mener Ivan Jæger Christiansen, der som adm. direktør har forkastet målstyring, fordi det er “spild af tid” og kun bunder i mistillid

Kan man sikre vækst i en virksomhed uden at sætte mål for medarbejderne? Spørger man Ivan Jæger Christiansen er svaret et stort, rungende ja. Mens mange virksomheder har gjort en dyd ud af at formu...