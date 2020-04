“Der bor en meget stor politimand i min i forvejen store krop”

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Som gammel sportsmand arbejder bankdirektør i Nordea Danmark Bjørn Bøje Jensen konstant på at forbedre sig. Det er også en af hans svagheder, fortæller direktøren, der vil skrue lidt på ledelsesformen i storbanken

Når farven begynder at skifte i kinderne, og han kan mærke irritationen begynde at boble, er det tid til at vende mobiltelefonen, så skærmen vender nedad på bordet. Bjørn Bøje Jensen, der er ansvar...